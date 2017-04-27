Трамп и Путин могут встретиться в конце мая – СМИ

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин могут встретиться в конце мая в одной из европейских стран, пишет российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

Предполагается, что 25–27 мая Трамп прибудет в Европу для участия в саммитах НАТО и G7 и может заехать в одну из европейских стран для встречи с Путиным.

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Над вопросом проведения встречи глав двух государств стороны начали активно работать после того, как в Москве с официальным визитом побывал 12 апреля побывал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. До этого Трамп и Путин неоднократно общались по телефону, однако официально, как президенты, еще не встречались.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, "в ходе первой личной встречи президенты России и США, скорее всего, не будут обсуждать большое число конкретных вопросов, требующих детальной проработки".

"Главный смысл этой встречи будет состоять не в том, чтобы найти развязки по Сирии или Украине. Лидеры двух стран для начала должны послать бюрократическим структурам как в Москве, так и в Вашингтоне четкий сигнал о необходимости прекратить войну слов и жестов и наконец-то начать работу над поиском точек соприкосновения", - пояснил он "Коммерсанту".

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изданию ТАСС информацию о возможной встрече Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в мае.

"Пока ничего нет", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, готовится ли встреча двух лидеров перед саммитом G20 в Германии