Киргизия отложила вопрос о закрытии авиабазы США в Манасе

Фракция социал-демократов парламента Киргизии не стала обсуждать запланированный на сегодня вопрос о выводе с территории бишкекского аэропорта Манас авиабазы США, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили представители социал-демократов, причиной переноса на более поздний срок обсуждения данной темы стало отсутствие на заседании фракции главы МИД Кадырбека САРБАЕВА. Именно он должен был представлять законопроект о денонсации соглашения с США по авиабазе. В пресс-службе парламента сообщили, что в повестке дня на эту неделю вопрос по авиабазе пока не включен.