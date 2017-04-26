Олланд: Ле Пен должна получить на выборах как можно меньше голосов

Президент Франции Франсуа Олланд обратился к членам правительства с призывом приложить все усилия к тому, чтобы Марин Ле Пен получила на выборах главы государства как можно меньшее число голосов. Об этом сообщил спикер правительства Стефан Ле Фолл, передает РБК.

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По словам Ле Фолла, Олланд также призвал министров голосовать за кандидата от партии «Вперед!» Эмманюэля Макрона. Уходящий президент попросил членов правительства «полностью мобилизовать свои силы в этой кампании».

Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, он состоится 7 мая. Первый тур прошел в воскресенье, 23 апреля. По его итогам Макрон набрал около 24% голосов, Ле Пен - около 21,5%.

Олланд поздравил Макрона с таким результатом и заявил о намерении поддержать его во втором туре. Также действующий президент Франции заявил, что успех крайне правых представляет риск для государства.