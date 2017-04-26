Россия испугалась американских "Томагавков" в Польше, уже заявила об угрозе для всей Европы

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что все стратегические объекты европейской части России могут оказаться под прицелом крылатых ракет США.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на VI Московской конференции по международной безопасности. По словам Герасимова, это произойдет в случае оснащения системы ПРО США в Польше крылатыми ракетами «Томагавк».

Он отметил, что на базе ПРО в Румынии уже размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет «Томагавк».

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«В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России», - меры для парирования этой угрозы, «но главное состоит в том, что Европа от размещения элементов ПРО безопасней не становится».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, ночью Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с применением химического оружия на город, удерживаемый повстанцами. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракеты «Томагавк» были выпущены в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что российские военные, которые поддерживают сирийское правительство, были проинформированы заранее об этом шаге со стороны США. Как говорится в заявлении Пентагона, ракеты были выпущены по самолетам, ангарам, заправочным станциям, складам техники и вооружений и средствам ПВО на сирийской военной базе Шайрат.