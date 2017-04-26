Прес-секретарем Госдепартамента США стала Хезер Нойерт

Госдепартамент США объявил о назначении Хезер Нойерт (Heather Nauert) пресс-секретарем внешнеполитического ведомства.

47-летняя Нойерт была ведущей и корреспондентом утренней программы Fox and Friends на телеканале Fox News, сообщает Радио Свобода.

Она участвовала в освещении четырех президентских кампаний и церемониях, а также освещала события, связанные с терактами в Орландо, Сан-Бернардино и Бостоне, отмечается в заявлении Госдепартамента.

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Нойерт пришла в Госдеп с более чем 15-летним опытом работы в качестве ведущей и корреспондента. Она освещала как зарубежные, так и внутренние новости, в частности и теракты 11 сентября, войну в Ираке и геноцид в Дарфуре (Судан).

До начала работы на Fox News Нойерт была корреспондентом канала ABC News. Один из ее репортажей для канала (про девочек-подростков во время войны в Ираке) был номинирован на премию «Эмми».