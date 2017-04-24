Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует встретится со своим турецким коллегой Раджепом Эрдоганом в Белом доме в следующем месяце. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калина.

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Он заявил, что приглашение пришло от Трампа. В частности, лидеры планируют обсудить ситуации в Сирии и Ираке, а также возможной экстрадиции из США турецкого проповедника Фетуллаха Гулена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота 2016 года.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме о расширении полномочий.

Поздравления прозвучали в ходе телефонного разговора, который состоялся между двумя лидерами. Среди мировых лидеров, также поздравили Эрдогана, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев.