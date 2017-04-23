Во французском консульстве в Нью-Йорке приостановили выборы президента после эвакуации
03:13, 23 апреля 2017Мир
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Голосование возобновилось спустя несколько минут.
Тревога оказалась ложной / Фото wikipedia.org
В генконсульстве Франции в Нью-Йорке была проведена эвакуация с приостановкой голосования в рамках президентских выборов из-за подозрительного автомобиля.
Об этом передает корреспондент CNews в своем твиттере.
Консульство подтвердило приостановку голосования. Тревога оказалась ложной.
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Голосование возобновилось спустя несколько минут.
В США и Канаде открылись зарубежные избирательные участки для голосования в первом туре выборов президента Франции. Голосование на территории Франции начнется в воскресенье в 9.00.
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