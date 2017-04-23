Во французском консульстве в Нью-Йорке приостановили выборы президента после эвакуации

03:13, 23 апреля 2017
Мир
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Голосование возобновилось спустя несколько минут.

Фото wikipedia.org

В генконсульстве Франции в Нью-Йорке была проведена эвакуация с приостановкой голосования в рамках президентских выборов из-за подозрительного автомобиля.

Об этом передает корреспондент CNews в своем твиттере.

Консульство подтвердило приостановку голосования. Тревога оказалась ложной.

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Голосование возобновилось спустя несколько минут.

В США и Канаде открылись зарубежные избирательные участки для голосования в первом туре выборов президента Франции. Голосование на территории Франции начнется в воскресенье в 9.00.

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Теги: #выборы#Нью-Йорк#эвакуация#Франция