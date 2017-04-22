В Кельне произошли столкновения с полицией из-за съезда партии "евроскептиков" (фоторепортаж)

В немецком Кельне, где в субботу, 22 апреля, начался партийный съезд правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", происходят массовые демонстрации противников правых популистов. О своем участии в демонстрациях, которые должны состояться в течение дня, сообщили около 50 тысяч участников, передает DW.

Во время манифестаций, которые начались с самого утра, уже на данный момент дошло до столкновений между радикально настроенными участниками акций протеста и полицией. В результате инцидентов ранения получил один правоохранитель. Есть также сообщения о задержании одного подозреваемого в причинении ему телесного вреда.

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Чтобы сделать возможным проведение партийного съезда правых популистов, понадобилось задействовать отряды полиции, потому что протестующие устроили разного рода блокады участникам съезда. Они также пытались заблокировать им вход к отелю, в котором происходит мероприятие. Только в центре города задействовали более четырех тысяч правоохранителей.

Во время двухдневного партийного мероприятия около 600 делегатов съезда должны обсудить предвыборную программу праворадикальной политической силы. Кроме того, на съезде может дойти до ожесточенных споров, ведь лидер партии Фрауке Петри предпочитает добиться принятия важного решения относительно дальнейшего курса партии. Это решение, по ее мнению, должна сделать возможным вхождение политической силы правящей коалиции.

Раньше Петри заявила, что не будет "номером один" в партийном списке правопопулістів - ни сама, ни как часть команды лидеров списка.

Как передает Русская служба ВВС, партия "Альтернатива для Германии" была образована четыре года назад. Она выступает за выход страны из Еврозоны и за ограничение миграции в страну. Партия резко набрала популярность на фоне разразившегося в 2015 году миграционного кризиса в Европе.