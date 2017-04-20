Путин рассказал о выборе своего преемника

Преемника президента РФ может определить только российский народ в ходе демократических выборов, утверждает глава российского государства Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой", — сказал Путин.

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Также в ходе заседания представитель Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане пожаловался президенту РФ на многочисленные претензии и организацию проверок со стороны сенатора Франца Клинцевича, который в своем письме указал спикера Госдумы Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ. Глава России пообещал разобраться в конфликте.

Ранее российский политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей заявлял, что в РФ есть на примете около 6-8 человек, которые могут баллотироваться на пост президента, если Путин откажется участвовать в досрочных выборах.