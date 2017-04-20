Ядерная сделка с Ираном не соответствует поставленной цели - Тиллерсон

Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон резко раскритиковал действующую соглашение с Ираном относительно его ядерной программы. По мнению Тиллесона, документ не соответствует той цели, с которой она, собственно, заключалось, а именно - не допустить разработку Тегераном ядерного оружия. Об этом руководитель Государственного департамента заявил в среду, 19 апреля, в Вашингтоне, передает DW.

"Оно (соглашение - Ред.) лишь отодвигает во времени достижение Ираном поставленной цели - стать ядерной державой", - цитирует dpa Тиллерсона. По мнению главы американской дипломатии, эта сделка похожа по духу с прежней политикой США, которая имела целью не допустить создания ядерного оружия Северной Кореей, что потерпела неудачу и привела к нынешним угрозам со стороны КНДР.

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Существующая ядерная сделка с Ираном не учитывает всех угроз, поступающих со стороны Тегерана, предостерег Тиллерсон. Поэтому США намерены пристально проследить за всем спектром политики Тегерана. Только после этого будут приниматься соответствующие решения, добавил он. В частности, госсекретарь забросил Тегерану подогрев ряда других конфликтов и намерение подорвать интересы США в регионе, например, в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане. Кроме того, иранское правительство и в дальнейшем поддерживает нападения на Израиль, добавил Тиллерсон.

Накануне Тиллерсон направил в Конгресс письмо, где проинформировал американский парламент о планах пересмотреть отмену санкций против Ирана в связи с ядерным соглашением, подписанным 2015 года. Тиллерсон заявил о сомнении относительно того, что данное соглашение отвечает национальным интересам США и сообщил о поручении президента Дональда Трампа ряду правительственных структур исследовать целесообразность ее дальнейшего продления с точки зрения американских национальных интересов.