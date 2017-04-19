Медведев заявил, что санкции против России "очень надолго", но это "не пугает"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет, что санкции против России «очень надолго», но это «не пугает российские власти».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая в Госдуме с докладом о деятельности правительства.

«Нас и санкциями продолжали давить, это уже общее место (давления), и они, по всей вероятности, уже надолго. Была дешевая нефть. Все это осталось. Но мы научились использовать ситуацию, когда вступили в конкурентную борьбу за лидерство на внутреннем и внешнем рынке. Сегодня никакие вызовы нас уже не пугают. Наоборот - дают стимул развиваться», - заверил Медведев.

По его словам, сегодня «никакие вызовы не пугают российское правительство».

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Как заявил Медведев, «удалось осознать по-новому как все возможности страны, так и то, что рассчитывать надо только на себя».

«В политике, при всем внешнем давлении, мы по-новому осознали возможности не только ему противостоять, но и наступать в продвижении своих интересов. В экономике - мы по-новому осознали возможности не только просто ситуативно отвечать на кризисные явления, но и создавать новые источники роста», - сказал он.

По словам Медведева, российская экономика развивается, несмотря на то, что «нам предсказывали катастрофу из разных мест, в том числе из-за океана», и «прогресс видят даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях к РФ».