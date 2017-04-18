Кандидат в президенты Франции Ле Пен хочет выслать из страны исламистов (видео)

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен намерена выслать из страны исламистов в случае победы на президентских выборах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Также она хочет усилить контроль на границах. В последнюю неделю перед выборами пылкая поклонница Путина также пообещала бороться с мигрантами и преступностью. Накануне в Париже произошли столкновения между противниками Ле Пен и полицией. Несколько десятков протестующих пытались прорваться в помещение, где проходил митинг пророссийской кандидатки.

Как сообщал УНИАН, первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, а второй запланирован на 7 мая.