Турецкие СМИ молчат о массовых демонстрациях в десяти городах страны
СМИ сообщают лишь о 14-х задержанных в Анталии протестующих.
СМИ сообщают лишь о 14-х задержанных в Анталии протестующих, которых называют провокаторами.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Накануне тысячи противников президента Эрдогана вышли на улицы, отказываясь мириться с результатами референдума, которые считают сфальсифицированными.
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Люди мгновенно собираются на улицах и выражают свое протестное настроение, выкрикивая лозунг "Кто скачет - тот против!".
Как только начинают выходить силовики, люди моментально расходятся и разбиваются на маленькие групки для того, чтобы не быть задержанными.
Как сообщал УНИАН, на референдуме 16 апреля изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали более 51% избирателей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.