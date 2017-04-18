Турецкие СМИ молчат о массовых демонстрациях в десяти городах страны

СМИ сообщают лишь о 14-х задержанных в Анталии протестующих, которых называют провокаторами.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Накануне тысячи противников президента Эрдогана вышли на улицы, отказываясь мириться с результатами референдума, которые считают сфальсифицированными.

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Люди мгновенно собираются на улицах и выражают свое протестное настроение, выкрикивая лозунг "Кто скачет - тот против!".

Как только начинают выходить силовики, люди моментально расходятся и разбиваются на маленькие групки для того, чтобы не быть задержанными.

Как сообщал УНИАН, на референдуме 16 апреля изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали более 51% избирателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.