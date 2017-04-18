Трамп пообещал Эрдогану тесное взаимодействие по Сирии и Ираку - СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану тесное взаимодействие в вопросах Сирии, Ирака и в борьбе против боевиков из Рабочей партии Курдистана.

Об этом сообщает Reuters.

Лидер США во время телефонного разговора поздравил своего турецкого коллегу с проведением референдума и тесным взаимодействием, сообщают источники из окружения турецкого президента.

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"Я ценю нашу дружбу, у нас есть много важных дел, которые мы должны сделать вместе", - процитировали источники слова Трампа.

Как сообщал УНИАН, в Турции состоялся референдум, по результатам которого действующий глава государства получит неограниченные полномочия. Конституционную реформу поддержали 51% избирателей. В Стамбуле и других городах тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против результатов референдума.