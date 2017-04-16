Референдум в Турции: возле избирательного участка произошла стрельба, есть погибшие – СМИ

В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр возле избирательного участка произошла стрельба, в результате которой погибло три человека, сообщает Hurriyet Daily News.

Читайте такжеВ государстве Эрдогана назревает буря - Der Spiegel

Инцидент произошел утром, его причиной была разница в политических взглядах. При этом первым огонь открыл сын главы поселка, где находится избирательный участок. Его, а также его брата, задержала полиция.

Двое людей скончались от тяжелых травм на пути в больницу. Третий раненый погиб уже в госпитале.

В районе инцидента повышены меры безопасности, полиция проводит расследование.

Как сообщал УНИАН, в Турции сегодня проходит референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Главным вопросом, вынесенным на референдум, является введение в Турции президентской системы правления.