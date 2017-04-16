Референдум в Турции: возле избирательного участка произошла стрельба, есть погибшие – СМИ
Инцидент произошел утром, его причиной оказались разногласия в политических взглядах.
В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр возле избирательного участка произошла стрельба, в результате которой погибло три человека, сообщает Hurriyet Daily News.
Читайте такжеВ государстве Эрдогана назревает буря - Der Spiegel
Инцидент произошел утром, его причиной была разница в политических взглядах. При этом первым огонь открыл сын главы поселка, где находится избирательный участок. Его, а также его брата, задержала полиция.
Двое людей скончались от тяжелых травм на пути в больницу. Третий раненый погиб уже в госпитале.
В районе инцидента повышены меры безопасности, полиция проводит расследование.
Как сообщал УНИАН, в Турции сегодня проходит референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Главным вопросом, вынесенным на референдум, является введение в Турции президентской системы правления.