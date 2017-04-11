Дружба с Асадом может дорого обойтись Путину - Die Welt

Будущее Асада остается наиболее важным вопросом незадолго до визита госсекретаря США в Москву. Путин должен выбрать – защищать Дамаск или увеличивать давление. Для России на карту поставлено многое. Об этом пишет Юлия Смирнова в статье "Дружба с Асадом может дорого обойтись Путину", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

До сих пор Путину везло с политикой в Сирии, но на прошлой неделе стало ясно, что карты могут быстро смешаться. Хотя прежде Кремль мог записать на свой счет дипломатические и военные успехи.

Четыре года назад Россия предложила соглашение о химическом оружии и избавила Барака Обаму от необходимости реагировать военной операцией на пересечение "красной линии" режимом Башара аль-Асада.

С помощью военного развертывания в Сирии Путин достиг важных целей. Когда осенью 2015 года в Нью-Йорке он произносил свою речь, а российские самолеты уже осуществляли первые авиаудары, Россия была в международной изоляции после аннексии Крыма. Этот ход позволил Путину занять важное место за столом переговоров по Сирии.

С тех пор все меньше начали говорить о войне на востоке Украины и все больше – о роли России в Сирии. Россия успешно создавала факты на местах, после чего, на Ближнем Востоке и международной арене стала игроком, которого нельзя игнорировать.

С другой стороны, России и Ирану удалось укрепить режим Асада. Под прикрытием борьбы с терроризмом, Россия могла бомбить позиции всех повстанцев, борющихся против сил режима, и никто не мог возражать. В военном отношении Россия вела себя так, словно над Асадом была создана де-факто бесполетная зона с помощью систем ПВО С-300 и С-400.

Что касается дипломатии, Москва также успешно справлялась. Казалось, что США и другие страны, все больше склонялись к тому, чтобы принять режим Асада, как неизбежную часть решения в Сирии. Осенью 2015 года, Обама даже заявил, что США не будут настаивать на немедленной отставке Асада.

В январе подобные сигналы начали поступать из Турции. Москва ожидала, что президент США Дональд Трамп поддержит эту линию и поставит общую борьбу с терроризмом выше, чем свержение Асада. До недавнего времени, казалось, все шло по плану; администрация США назвала своей основной целью борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", а не уход Асада.

Все изменилось на прошлой неделе. После нападения с применением ядовитого газа, госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность и на Россию. "Независимо от того, была ли Россия соучастником, просто некомпетентной или одураченной режимом Башара аль-Асада, этот вопрос следует задать русским (об ответственности за нападение с применением ядовитого газа)", - сказал он в воскресенье.

Россия знала наверняка и не защитила Асада

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Россию. Международное сообщество вновь осознало: Россия на стороне массового убийцы.

С другой стороны, после неожиданной американской атаки на авиабазу аль-Шайрат стало ясно, что военное присутствие России в Сирии не предоставляет Асаду полной защиты. Российская армия была предупреждена за несколько часов до атаки – и допустила ее. Либо они были не в состоянии ее предотвратить, либо они сознательно отказались это сделать.

"Если это было осознанное решение, это было сделано рационально, но в то же время, это ограничит возможности России", - говорит российский военный эксперт Александр Гольц. "До сих пор Россия демонстрировала, что любая попытка воздействовать на нее, связана с военной опасностью". Это сдерживание работало в случае с Обамой и другими политиками, для которых было проще, ничем не рисковать. Но теперь это похоже на блеф.

В пятницу министерство обороны России усилило развертывание, приостановив "Меморандум с Соединенными Штатами о предотвращении инцидентов при полетах в ходе военных операций в Сирии".

После этого возросли риски военного противостояния между Россией и Соединенными Штатами. Хотя обе страны хотят этого избежать. Но слишком многие вопросы сейчас остаются без ответа. Возможно, их удастся прояснить во время визита Тиллерсона в Москву во вторник и среду.

С одной стороны, по-прежнему неясно, смогут ли США последовательно настаивать на отставке Асада. В последнее время по этому поводу звучали противоречивые заявления. Тиллерсон сказал в воскресенье, что надеется на политическое решение, при котором сирийский народ будет решать судьбу Асада. Это формулировка, которую Россия повторяет в течение многих лет.

Кроме того, Тиллерсон сказал, что борьба против ИГ остается главным приоритетом Соединенных Штатов. То, что эти заявления прозвучали как раз перед его поездкой в ​​Москву, говорят об отказе от конфронтации. С другой стороны, посол США в Организации Объединенных Наций, Никки Хейли сказала, в тот же день, что Соединенные Штаты не видят мирного урегулирования в Сирии с Асадом.

Кроме того, Кремль рассчитывал получить больше ясности относительно стратегии США после визита Тиллерсона. Кремль дал понять, что Россия не отступит от своей позиции. Возвращение к утверждению "Асад должен уйти" никого не приблизит к политическому решению в Сирии, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Единственный возможный вариант – продолжение кропотливой работы в рамках Женевского процесса", - сообщил он. Отказ от поддержки Асада в рамках более крупной сделки с Соединенными Штатами в Сирии не рассматривается, сообщило информационное агентство "Интерфакс", ссылаясь на источник в МИД России.

До сих пор, в ходе переговоров, Россия использовала свои отношения с Асадом как рычаг влияния. Сейчас ситуация меняется. "С этого момента США больше не будут бесконечно наблюдать, как Россия, предположительно, не в состоянии, заставить Асада выполнять согласованные между Москвой и Вашингтоном решения", - пишет эксперт по внешней политике Владимир Фролов. "Если Москва не сможет заставить Дамаск играть по правилам, это сделает Вашингтон".

Теперь Москва должна принять решение – еще больше поддерживать Асада или увеличить давление на него. После атаки с применением ядовитого газа Песков сказал, что поддержка Асада Россией не является "безоговорочной".

Но после атаки США, Россия, Иран и Асад могли сблизиться еще больше. В воскресенье Путин звонил президенту Ирана Хасану Рухани. Обе стороны подчеркнули, что "агрессивные действия Соединенных Штатов" неприемлемы, заявили после этого в Кремле.

"Центр координации между Россией, Ираном и боевиками, поддерживающими Асада", расположенный в Багдаде, опубликовал заявление, в котором говорилось о "красных линиях" для США. Для сравнения, риторика Москвы до сих пор была намного мягче.

Иран и Асад больше заинтересованы в укреплении альянса, а также в том, чтобы Россия и США не договорились о сделке за спиной Асада. Для России этот путь сопряжен с существенными рисками: возвратом в международную изоляцию и болотом в сирийской войне.