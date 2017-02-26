В Германии за год совершено 3,5 тысячи нападений на мигрантов

Как передает Русская служба Би-Би-Си, в результате этих атак 560 человек получили ранения, включая 43 детей.

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Около тысячи нападений было совершено на жилье, где проживают мигранты, тогда как в 75% случаев насилие было совершено против самих мигрантов поблизости от места их проживания.

Решение открыть Германию для беженцев из стран, где идут войны, принятое канцлером Ангелой Меркель в 2015 году, поляризовало страну и привело к росту преступлений на почве ненависти.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2016 году в Германию прибыло 280 тыс. беженцев. Это существенно меньше, чем в 2015 году, когда число мигрантов составило 890 тыс. При этом, увеличилось количество заявлений на получение убежища в Германии. В 2016 году, по данным местного МВД, число соискателей составило 745 545 человек, что на 268 869 больше, чем годом ранее.