Карпачева поблагодарила посла Турции за освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА поблагодарила Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Украине Эрдогана Шерифа ИШДЖАНА за освобождение из пиратского плена судна "Босфорус Продиджи", в составе экипажа которого находится восемь украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана, во время встречи она особо отметила эффективную работу турецких переговорщиков, которые без привлечения иностранных посредников сумели довольно быстро решить все вопросы.

По информации посла, переговоры с сомалийскими пиратами, которые 16 декабря 2008 года захватили вблизи побережья Йемена турецкое судно "Босфорус Продиджи", были начаты судовладельцем 24 декабря и продолжались 39 дней. 2 февраля ночью после передачи выкупа судно было освобождено и с погашенными огнями покинуло территориальные воды Сомали.

Э.ИШДЖАН проинформировал Н.КАРПАЧЁВУ о том, что в настоящее время судно следует к ближайшему безопасному порту, а состояние здоровья всех освобожденных членов экипажа удовлетворительное.

Отвечая на вопрос посла относительно судьбы экипажа судна "Фаина", Уполномоченный ВР по правам человека выразила надежду, что в ближайшее время будет также безопасно освобождена "Фаина".