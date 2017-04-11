Минобороны РФ рассказало о двух погибших в Сирии российских военных

Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии, еще один ранен, сообщает Минобороны РФ.

"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", — говорится в сообщении ведомства РФ, передает РИА Новости.

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Отмечается, что российские военные контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником, подверглись минометному обстрелу.

РБК вечером 10 апреля сообщало о гибели двух военных-контрактников в Сирии, которые также умерли в результате минометного обстрела. По данным издания, обстрел произошел 9 апреля.