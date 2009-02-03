Лукашенко признался, что у него с Медведевым - единая группировка

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО уверены в перспективах Союзного государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия», об этом президенты двух стран заявили на встрече в рамках Высшего государственного совета Союзного государства

Как отметил Д.МЕДВЕДЕВ, у России и Белоруссии есть "крепкая база энергетического сотрудничества" - соглашение по газу. По его словам, это важная составляющая отношений, имея ввиду "ту газовую проблему, которую мы получили в начале года с Украиной".

"У нас есть решимость двигаться вперед по вопросу обеспечения взаимной безопасности, в том числе по линии ПВО. У нас есть ряд других серьезных намерений, которые, я надеюсь, сегодня будут воплощены в жизнь", - отметил Президент РФ.

В свою очередь, А.ЛУКАШЕНКО сказал: "Мы полны решимости принять кардинальные решения в области военно-технического сотрудничества, оборонного пространства - у нас единая группировка, ей нужно внимание уделять - в области экономики, финансов, в области развития вашей идеи придания рублю статуса региональной валюты".

По словам А.ЛУКАШЕНКО, российские специалисты говорят, что это может быть первым этапом на пути введения единой валюты.