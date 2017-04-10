Смоленская катастрофа: самолет Ту-154М начал разваливаться еще в воздухе

В подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявили, что Ту-154М начал разваливаться еще в воздухе, прежде чем он врезался в землю.

"Теперь мы точно знаем, что самолет развалился в воздухе", - заявил глава подкомиссии Вацлав Берчинский, передает tvp.info.

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"Мы тщательно проанализировали переговоры пилотов. Распад самолета началась задолго до взлетно-посадочной полосы. Его части разбросаны на десятки метров, прежде чем упасть на землю", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, а также члены экипажа.

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

В сентябре 2016 года эксперты комиссии, которая расследует обстоятельства Смоленской трагедии, заявили, что записи «черных ящиков» самолета были сфальсифицированы, а многие документы по этому делу скрыты.

Российские исследования причин аварии указывают на несчастный случай, вызванный плохой погодой и ошибкой пилота.