Смоленская катастрофа: самолет Ту-154М начал разваливаться еще в воздухе
Ту-154М развалился в воздухе.
В подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы заявили, что Ту-154М начал разваливаться еще в воздухе, прежде чем он врезался в землю.
"Теперь мы точно знаем, что самолет развалился в воздухе", - заявил глава подкомиссии Вацлав Берчинский, передает tvp.info.
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"Мы тщательно проанализировали переговоры пилотов. Распад самолета началась задолго до взлетно-посадочной полосы. Его части разбросаны на десятки метров, прежде чем упасть на землю", - рассказал он.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, а также члены экипажа.
Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» в умышленном провоцировании авиакатастрофы.
В сентябре 2016 года эксперты комиссии, которая расследует обстоятельства Смоленской трагедии, заявили, что записи «черных ящиков» самолета были сфальсифицированы, а многие документы по этому делу скрыты.
Российские исследования причин аварии указывают на несчастный случай, вызванный плохой погодой и ошибкой пилота.