В США рассматривают возможность ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына - СМИ

Совет национальной безопасности при президенте США представил Дональду Трампу сценарии противодействия ядерной программе КНДР.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской разведке и Пентагоне.

В Белом доме надеются, что Китай сможет использовать свое влияние и убедить Пхеньян отказаться от развития его ядерной программы, однако если этого не произойдет, то Вашингтону придется прибегнуть к другим вариантам.

В частности, разрабатывается физическое устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, и других высокопоставленных представителей, под контролем которых находится ядерная программа страны.

Также возможно размещение ядерных бомб южнее 38-й параллели. 25 лет назад США полностью убрали оружие массового поражения из Южной Кореи, и одним из вариантов предполагается его возвращение на военную базу Осан меньше чем в 70 километрах от Сеула.

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Еще одним вариантом являются тайные операции по проникновению американского и южнокорейского спецназа в КНДР для совершения диверсий, в частности, подрыва мостов для блокирования мобильных ракетных установок.

Представленные сценарии являются частью плана по ускоренному пересмотру политики Северной Кореи, который был подготовлен перед встречей Трампа с главой Китая Си Цзиньпинем.