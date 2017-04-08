В США рассматривают возможность ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына - СМИ
В Белом доме надеются, что Китай сможет использовать свое влияние и убедить Пхеньян отказаться от развития его ядерной программы.
Совет национальной безопасности при президенте США представил Дональду Трампу сценарии противодействия ядерной программе КНДР.
Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской разведке и Пентагоне.
В Белом доме надеются, что Китай сможет использовать свое влияние и убедить Пхеньян отказаться от развития его ядерной программы, однако если этого не произойдет, то Вашингтону придется прибегнуть к другим вариантам.
В частности, разрабатывается физическое устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, и других высокопоставленных представителей, под контролем которых находится ядерная программа страны.
Также возможно размещение ядерных бомб южнее 38-й параллели. 25 лет назад США полностью убрали оружие массового поражения из Южной Кореи, и одним из вариантов предполагается его возвращение на военную базу Осан меньше чем в 70 километрах от Сеула.
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Еще одним вариантом являются тайные операции по проникновению американского и южнокорейского спецназа в КНДР для совершения диверсий, в частности, подрыва мостов для блокирования мобильных ракетных установок.
Представленные сценарии являются частью плана по ускоренному пересмотру политики Северной Кореи, который был подготовлен перед встречей Трампа с главой Китая Си Цзиньпинем.