Безудержное веселье и причудливые наряды: как в Британии проходят традиционные конные скачки (фоторепортаж)

Практически каждый год в начале апреля, начиная с 1839 года, в британском городке Эйнтри неподалеку от Ливерпуля проходят знаменитые скачки Grand National Festival.

В эти дни букмекеры усиленно подсчитывают прибыль, а посетители (и особенно посетительницы) фестиваля буквально соревнуются друг с другом в эпатажности своих нарядов.

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Глядя на фото с мероприятия складывается впечатление, что люди пришли сюда в первую очередь показать себя и хорошо провести время, а сами гонки им будто совсем безразличны.