Сирийская оппозиция сообщила о полном разрушении авиабазы Шайрат

База сирийских ВВС Шайрат в провинции Хомс почти полностью разрушена в результате американского ракетного удара в ночь на пятницу, 7 апреля. В результате бомбардировки погибли четверо сирийских военнослужащих, в том числе генерал, число раненых идет на десятки, сообщила оппозиционная организация "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" (SOHR), как передает DW.

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Ранее о погибших и раненых в результате авиаудара по базе Шайрат сообщил губернатор провинции Хомс Талал Барази. Он, однако, не назвал точного числа пострадавших. Сирийское государственное телевидение назвало ракетный удар США следствием "клеветнической кампании в СМИ" после предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб. В ночь на 7 апреля США выпустили около 50 крылатых ракет по базе Шайрат.

Сирийская оппозиция приветствовала действия США. Представитель оппозиционной коалиции Ахмад Рамадан выразил надежду на то, что США продолжат авиаудары и полностью выведут из строя авиацию президента Сирии Башара Асада.

Рамадан утверждал, что на авиабазе Шайрат изготавливаются бочковые бомбы, а ракеты оснащаются боеголовками с химическими веществами.