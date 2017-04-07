Кандидата в президенты Франции Фийона обсыпали мукой в Страсбурге

00:37, 07 апреля 2017
Мир
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Высыпавший на него муку молодой человек был задержан охраной.

REUTERS

Неизвестный обсыпал мукой кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Инцидент произошел в Страсбурге, передает LB.ua.

Мужчина в футболке с надписью "Студенты с Фийоном" высыпал на политика пакет муки, когда тот проходил к сцене, чтобы выступить перед собравшимися.

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С небольшим опозданием Фийон все-таки выступил перед своими сторонниками. Высыпавший на него муку молодой человек был задержан охраной.

Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон стал "жертвой" яичной атаки. Неизвестный бросил яйцо в лицо политику, когда тот разговаривал. Охранник Макрона после этого мгновенно закрыл руками его голову.

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Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #Франция#Фийон