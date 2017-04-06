В Сирии произошла вторая мощная химическая атака, есть жертвы - СМИ (фото, видео)

В Сирии произошла вторая мощная химическая атака, на этот раз страдает город Латаминах. Об этом немецкий журналист Джулиан Рёпке написал в Twitter и опубликовал фото.

Он сообщил, что погибло трое человек, 25 получили ранения. Он написал, что "авиация Путина-Асада атаковала город Латаминах химическим оружием".

Рёпке также опубликовал фото и видео города сразу после возможной химической атаки, на которых видны желтые облака над городом. По его словам, были применены бомбы с хлорином.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека.