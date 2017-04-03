Взрыв в петербургском метро: в розыск объявлены два человека - СМИ

После взрыва в метро Санкт-Петербурга по подозрению в подготовке терактов в розыск объявлены два человека. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс".

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"По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них - который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй - оставивший бомбу на станции "Площадь восстания", - сказал источник.

Он напомнил, что второе взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено.

Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро - «Сенная площадь» и «Технологический институт» - прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.