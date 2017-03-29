Начался выход Великобритании из ЕС

Постоянный представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тим Барроу передал президенту Европейского совета Дональду Туску письмо об официальном начале процедуры выхода Британии из состава Европейского Союза согласно статье 50 Договора о ЕС.

Об этом в Палате общин заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

"Несколько минут назад в Брюсселе постоянный представитель Соединенного Королевства в Европейском Союзе передал письмо президенту Европейского совета от моего имени, подтверждая решение правительства о применении 50-й статьи", - заявила Мэй.

Эту же информацию в свою очередь подтвердил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

"После девяти месяцев Соединенное Королевство передало (письмо-уведомление о начале переговоров о выходе Британии из ЕС - УНИАН)", - заявил Туск.

UK formally begins two year process of leaving EU with letter triggering Article 50 of the Lisbon treatyhttps://t.co/RZQmlWn33J#BrexitDaypic.twitter.com/ilX1ExX6MF — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 29, 2017

Как сообщал УНИАН, Мэй подписала официальное письмо о намерении ее страны выйти из состава Евросоюза. У британского премьер-министра будет два года, чтобы урегулировать условия выхода ее страны, прежде чем Brexit вступит в силу в конце марта 2019 года.

Для ЕС, который уже оправился отпоследовавших друг за другом кризисов -финансового и наплыва беженцев - потеря Великобритании является самым большим ударом за более чем 60 лет существования.

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Ранее глава британского правительства также неоднократно заявляла о жестком сценарии вывода страны из ЕС. Это предусматривает выход Великобритании из единого европейского рынка, что позволяет ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства, исключение из Таможенного союза с ЕС и выход из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге.

В Британии проголосовали за отделение от Евросоюза на референдуме летом 2016 года.