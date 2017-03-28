В России судам разрешили ограничивать возможность СМИ вести трансляции заседаний
Фотографирование, видеозапись или киносъемка, а также трансляция открытого судебного заседания по радио, телевидению или в интернете допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий судам ограничивать возможность СМИ вести трансляции из залов судебных заседаний.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, вносятся поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части регламента и протокола судебного заседания. Таким образом, теперь вести трансляции заседаний можно будет только с разрешения суда, причем будут указываться конкретные места в зале, откуда их можно проводить.
«Фотографирование, видеозапись или киносъемка, а также трансляция открытого судебного заседания по радио, телевидению или в информационно-коммуникационной сети интернет допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании», - говорится в документе.
Кроме этого, запрещено вести трансляции с заседаний на стадии досудебного производства.
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Также при проведении трансляции необходимо будет указывать в протоколе судебного заседания название СМИ или сайта в интернете, где ведется трансляция.
Пометка о том, что на заседании была разрешена трансляция, будет ставиться в протоколе. Там же должны быть перечислены все СМИ, транслировавшие процесс.
Госдума одобрила эти поправки 15 марта. 22 марта их утвердил Совет Федерации.
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Пленум Верховного суда РФ в 2012 году выпустил постановление, в котором говорилось, что судья не может ограничить право журналистов вести текстовые трансляции онлайн. Записи в интернете и зарисовки, согласно постановлению, относятся к письменной форме фиксации хода судебного разбирательства, которую подписанный сегодня закон не ограничивает.