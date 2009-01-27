Митрополит Филарет взял самоотвод на выборах патриарха РПЦ

Кандидат на патриарший престол Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ в ходе заседания Поместного собора взял самоотвод.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Московской патриархии Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ.

"Митрополит ФИЛАРЕТ взял самоотвод. Он призвал тех, кто голосовал за него на Архиерейском соборе и хотел сделать это на Поместном, отдать свои голоса митрополиту КИРИЛЛУ", - сказал он.

По его словам, Поместный собор решил не выдвигать дополнительных кандидатов на престол.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Архиерейского собора от 25 января, кандидатами на Патриарший престол избраны митрополиты Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ, Митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ и Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ. В частности, Митрополит КИРИЛЛ получил наибольшее количество голосов – 97. Митрополит КЛИМЕНТ – 32, а Митрополит ФИЛАРЕТ – 16 голосов.