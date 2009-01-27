Первое интервью в ранге президента США Обама дал арабскому телеканалу

Первое интервью после вступления в должность президента США Барак Обама даст арабскому телеканалу "Аль-Арабия", сообщает ABC News.

По данным ABC, интервью Обамы, записанное в понедельник вечером, будет передано в эфире "Аль-Арабии" утром 27 января (по Киеву - 6.00). Подробности первого телеинтервью президента Обамы пока не разглашаются.

Вещающий на арабском языке канал "Аль-Арабия", штаб-квартира которого находится в Дубаи, оценивает свою аудиторию в 23 миллиона зрителей.

Барак Обама официально вступил в должность президента 20 января. В ближайшее время новый президент США должен совершить первый официальный визит в иностранное государство. По традиции первой страной, которую посетит Обама, станет Канада.

Лента.ру