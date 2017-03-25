В Конго боевики обезглавили 40 полицейских

В расположенной на юго-западе Демократической Республики Конго провинции Касаи отряды враждебной к власти группировки «Камуина Нсапу» устроили засаду и напали на колонну полицейских, передает Deutsche Welle.

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Захватив оружие и транспортные средства правоохранителей, боевики обезглавили около 40 из захваченных в плен полицейских, сообщили представители местной власти информагентству Reuters. Данные о количестве жертв агентству подтвердили также местные общественные активисты.

Совершенное накануне нападение стало самым кровавым с момента восстания в регионе, начавшегося в августе прошлого года. На колонну напали именно тогда, когда она передвигалась из города Чикапи в столицу соседней провинции Лулуа Кананги. Боевики оставили в живых шестерых силовиков, потому что те разговаривали на местном языке чилуба.

С начала восстания в Конго, которое охватило пять провинций, погибли, по данным ООН, более 400 человек. В то же время, по данным правительства, по состоянию на 21 марта столкновения унесли жизни 67 полицейских и многих военных.