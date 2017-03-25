Лидеры стран ЕС подписали Римскую декларацию о будущем Евросоюза

Лидеры стран ЕС подписали Римскую декларацию по будущему Евросоюза без Великобритании.

Как сообщает Euronews, подписание документа состоялось сегодня в Риме на саммите ЕС, посвященном 60-летию подписания Римского договора, заложившего основу для создания Евросоюза.

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В декларации сообщество европейских государств названо “нерушимым”, а единая Европа – “неизбежным будущим” континента.

Празднование подписания Римского договора впервые проходит без Великобритании, одной из крупнейших европейских и мировых держав, и на фоне растущего евроскептицизма, как в странах-учредителях Евросоюза, прежде всего во Франции и Германии, равно как и в некоторых новых членах ЕС, таких как Польша и Венгрия, отмечается в сообщении.

Напомним, в столице Италии Риме сегодня проходит саммит 27 стран - членов Евросоюза, посвященный 60-летию подписания Римского договора - документа, легшего в основу современного сообщества.

Саммит проходит без участия Великобритании, жители которой в июне прошлого года проголосовали на референдуме за выход из состава ЕС.