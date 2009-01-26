Бурджанадзе призвала назначить досрочные выборы президента Грузии

Бывший спикер парламента Грузии, а ныне лидер оппозиционной партии "Демократическое движение "Единая Грузия" Нино БУРДЖАНАДЗЕ призвала назначить в стране досрочные выборы президента.

Как передает Газета.ru, она сказала, что Михаил СААКАШВИЛИ "сегодня не пользуется доверием большинства населения страны".

"Я считаю, что президент СААКАШВИЛИ своей политикой вверг страну в кризис, выход из которого я вижу в проведении досрочных выборов главы государства", - подчеркнула Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Н. БУРДЖАНАДЗЕ с ноября 2001 по май 2008 года была председателем парламента (она дважды избиралась на этот пост - в ноябре 2001 и в апреле 2004 года). В ноябре прошлого года она создала оппозиционную партию "Демократическое движение "Единая Грузия".

Два дня назад М.СААКАШВИЛИ заявил, что не намерен досрочно уходить в отставку с поста президента Грузии.