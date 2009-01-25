Снежная лавина сошла в Турции: есть жертвы

Снежная лавина сошла на горе Зигана на севере Турции, один лыжник, по предварительным данным, погиб, десять оказались под снежным завалом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство DHA, к месту происшествия направлена группа спасателей. Всего в момент схода лавины на горе находились около 15 человек.

Зигана находится в провинции Гюмшхане на севере Турции.