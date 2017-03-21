Бывший дипломат РФ является основным организатором мятежа в Черногории – свидетель

По словам Синделича, Эдуард ("Эдди") Шишмаков организовал группу из 500 человек, которые в день голосования во время парламентских выборов в Черногории 16 октября 2016-го года должны были осуществить переворот в стране, арестовать и убить премьер-министра Мило Джукановича, передает «Европейская правда» со ссылкой на Vijesti.

По словам Синделича, причастным к перевороту является и оппозиционный "Демократический фронт Черногории", однако, ключевой фигурой и основным финансовым донором мятежников был именно "Эди" Шишмаков.

Также Синделич утверждает, что в течение прошлого года несколько раз тайно встречался с Шишмаковим в Москве, где получал инструкции, как не только организовать группу, но и закупку оружия и обмундирования.

Отметим, как пишет издание, адвокаты других обвиняемых в попытке переворота утверждают, что показания Синделича являются "фантастическими и нелогичными".

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Также стоит добавить, Синделич сообщил о том, что знает Шишмакова с 2014 года, тогда Шишмаков был представлен ему в качестве "благодетеля".

Как ранее сообщал УНИАН, по информации газеты Vijesti, к попытке переворота в Черногории 16 октября 2016 года причастна группа "российских националистов". Также группа готовила убийство премьер-министра.

В феврале 2017 года издание The Telegraph со ссылкой на несколько источников в британском правительстве сообщило, что попытка государственного переворота и покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича была осуществлена при участии российских спецслужб и с одобрения руководства России.

Позже специальный государственный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские государственные органы в причастности к попытке переворота во время выборов в стране.