Бывший дипломат РФ является основным организатором мятежа в Черногории – свидетель
Один из фигурантов дела о расследовании попытки переворота в Черногории в октябре прошлого года Александр Синделич заявил, что его завербовал Эдуард Шишмаков, бывший российский дипломат и агент ГРУ РФ.
По словам Синделича, Эдуард ("Эдди") Шишмаков организовал группу из 500 человек, которые в день голосования во время парламентских выборов в Черногории 16 октября 2016-го года должны были осуществить переворот в стране, арестовать и убить премьер-министра Мило Джукановича, передает «Европейская правда» со ссылкой на Vijesti.
По словам Синделича, причастным к перевороту является и оппозиционный "Демократический фронт Черногории", однако, ключевой фигурой и основным финансовым донором мятежников был именно "Эди" Шишмаков.
Также Синделич утверждает, что в течение прошлого года несколько раз тайно встречался с Шишмаковим в Москве, где получал инструкции, как не только организовать группу, но и закупку оружия и обмундирования.
Отметим, как пишет издание, адвокаты других обвиняемых в попытке переворота утверждают, что показания Синделича являются "фантастическими и нелогичными".
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Также стоит добавить, Синделич сообщил о том, что знает Шишмакова с 2014 года, тогда Шишмаков был представлен ему в качестве "благодетеля".
Как ранее сообщал УНИАН, по информации газеты Vijesti, к попытке переворота в Черногории 16 октября 2016 года причастна группа "российских националистов". Также группа готовила убийство премьер-министра.
В феврале 2017 года издание The Telegraph со ссылкой на несколько источников в британском правительстве сообщило, что попытка государственного переворота и покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича была осуществлена при участии российских спецслужб и с одобрения руководства России.
Позже специальный государственный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские государственные органы в причастности к попытке переворота во время выборов в стране.