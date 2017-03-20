Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал допустить наблюдателей НАТО на российско-белорусские учения "Запад-2017". Об этом он сказал во время совещания в Минске, говорится в сообщении его пресс-службы.

Одновременно глава Беларуси подчеркнул, что предстоящие учения необходимо провести максимально прозрачно. "Я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока - НАТО", - заявил Лукашенко.

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Также он уверяет, что учения носят исключительно оборонный характер: якобы ни Беларусь, ни Российская Федерация на этом направлении не собираются провоцировать кого-либо или наступать. "Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации", - заверил президент Беларуси.

Ранее Лукашенко сделал неожиданное заявление: заговорил о войне в "братской Украине". "Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый", - отметил он.