Экс-советник Трампа не сообщил о контактах с российской студенткой - СМИ

Бывшего советника по нацбезопасности США Майкла Флинна обвинили в укрывательстве еще одного контакта с российской стороной, как сообщает "Новое Время", ссылаясь на The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, Майкл Флинн не сообщил Пентагону о том, что разговаривал со студенткой, которая имеет двойное (российско-британское) гражданство, на конференции по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал должность директора Разведывательного управления Минобороны США.

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По информации собеседников газеты, речь идет о Кембриджском семинаре по разведке (Cambridge Intelligence Seminar), который проходил в феврале 2014 года и собрал бывших сотрудников разведки. Там, как сообщает газета, Флинн общался со Светланой Лоховой, которая на тот момент была студенткой и изучала историю русской разведки.

Источники издания утверждают, что Флинн не сообщил сотрудникам службы безопасности Пентагона о беседе, состоявшейся между ним и Лоховой.

Будучи директором Разведывательного управления Минобороны США Флинн должен был проинформировать представителей Пентагона о своих контактах с представителями зарубежных стран, особенно с таких "враждебных стран" как Россия, подчеркивают собеседники газеты.

Как сообщал УНИАН, ранее конгрессмен-демократ рассказал, что бывший советник Трампа Майкл Флинн получал деньги от российских авиакомпании и компании по кибербезопасности.