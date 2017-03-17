Экс-советник Трампа по нацбезопасности Флинн получал деньги от российских компаний – конгрессмен

Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн получил от российских компаний более 67 тысяч долларов. Об этом, по утверждению конгрессмена-демократа Элайджа Каммингса, свидетельствуют обнародованные им документы, передает «Радио Свобода»,

По словам конгрессмена, Флинн получил 11 тысяч 250 долларов за два выступления в Вашингтоне – один в августе 2016 года от российской авиакомпании «Волга – Днепр», другой – в сентябре того же года от американской дочки российской компании по кибербезопасности «Лаборатория Касперского».

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Напомним, стало известно, что экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн, а также зять Трампа - старший советник Джаред Кушнер в декабре 2016 года встречались в российским послом в США Сергеем Кисляком.