В выборах президента Франции примут участие 11 кандидатов. Об этом сообщил председатель Конституционного совета страны Лоран Фабиус, передает РИА Новости.

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По словам главы конституционного совета, в соответствии с жеребьевкой имена кандидатов в списке отныне расположены в следующем порядке: председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, представитель "Социалистической партии" Бенуа Амон, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино и кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон.

Действующий президент страны Франсуа Олланд в конце прошлого года заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, понимая, что его выдвижение "может поставить под угрозу единство левых сил".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Как сообщал УНИАН, согласно последним социологическим опросам, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, который отстаивает проевропейские позиции и является одним из фаворитов в нынешней президентской гонке, во втором туре выборов президента победит своего главного конкурента Марин Ле Пен.