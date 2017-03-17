Проевропейский кандидат в президенты Франции Макрон победит Ле Пен во втором туре - опрос

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, который отстаивает проевропейские позиции и является одним из фаворитов в нынешней президентской гонке, согласно последним социологическим опросам общественного мнения, победит во втором туре выборов своего главного конкурента Марин Ле Пен, которая является лидером ультраправой партии «Национальный фронт». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское издание Le Monde, которое опубликовало результаты социологического исследования общественного мнение Ipsos.

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В частности, центрист Макрон укрепил свои позиции и может в следующем месяце в первом туре президентской гонки получить 26% голосов избирателей. Это на 1% больше по сравнению с предыдущим опросом. Таким образом, он сократил отставание от Ле Пен до 1% в первом туре, который состоится 23 апреля.

Опрос показал, что Ле Пен 23 апреля может получить 27% голосов. В то же время консервативный кандидат Франсуа Фийон занимает третье место с поддержкой в 17,5%. Этот уровень поддержки Ле Пен и Фийона остается неизменным со времени проведения предыдущего социологического исследования.

Вместе с тем, как показывает исследование, Макрон 7 мая во втором туре выборов может победить лидера «Национального фронта», получив 61% голосов, в то время как Ле Пен получит 39% голосов. При этом отмечается, что по сравнению с предыдущим опросом, во втором туре Макрон потерял один процент.