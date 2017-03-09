США отклонили предложение о приостановке военных учений для умиротворения КНДР

Глава пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в настоящий момент эта идея нежизнеспособна, поскольку речь идет о двух совершенно разных видах военной деятельности, передает Русская служба Би-Би-Си. "Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины", - заметил он.

Такую же позицию занял и Пентагон. Усилия США по защите Южной Кореи "не могут быть приравнены к неоднократным нарушениям Северной Кореей ее обязательств и соглашений", заявил официальный представитель военного ведомства Гэри Росс.

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В среду утром глава китайского МИД Ван И призвал Северную Корею прекратить ракетно-ядерные испытания, чтобы "предотвратить надвигающийся кризис". Пекин считает, что в качестве ответного шага США и Южная Корея должны приостановить совместные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение КНДР.

По мнению Ван И, первым шагом к урегулированию должно стать прекращение военных операций со стороны обеих Корей.

В беседе с журналистами в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей - парламента страны - Ван И сказал, что ситуация на Корейском полуострове неизбежно закончится катастрофой, если одна из сторон не пойдет на уступки.

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Как сообщал УНИАН, КНДР 6 марта осуществила запуск четырех баллистических ракет на полигоне Тонгчанг-ри, на котором находится ракетная база.

Как сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК, потенциальной целью ракет были американские военные базы в Японии.

К осуждению северокорейских ракетных испытаний присоединились правительства Германии и США. Американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ и исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан.