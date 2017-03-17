США отрицают причастность к авиаудару по мечети в Сирии, унесшему жизни 40 человек
В США сообщили, что их истребители убили "нескольких террористов", но не наносили удары по мечетям.
Американские военные рассказали об авиаударах против боевиков "Аль-Каиды" на севере Сирии и планы провести расследование атаки на мечеть в поселке Аль-Цзина, во время которой было убито более 40 человек, передает Европейская правда.
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Американский чиновник подтвердил, что самолеты США совершили авиаудары на границе провинций Идлиб и Алеппо, но утверждает, что были нанесены авиаудары по зданию, где проходила встреча боевиков "Аль-Каиды". Вследствие этого, по его словам, погибли "несколько террористов".
Он сообщил, что авиаудары уничтожили половину здания, в котором находились члены "Аль-Каиды".
Кроме того, по словам чиновника, данное здание не было мечетью и не использовалось как мечеть.
Он также добавил, что в этом районе была мечеть, но последние спутниковые снимки показывают, что это здание еще стоит.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 42 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения в результате авианалета на мечеть, расположенную в поселении к западу от Алеппо. Большинство убитых были гражданскими лицами. Территорию, которая подверглась бомбардировке, контролируют сирийские повстанцы. Чьи именно военно-воздушные силы нанесли удар, до сих пор неизвестно. В этом регионе осуществляют боевые вылеты сирийские и российские истребители.