В парижский офис МВФ отправили конверт с бомбой, есть раненый (фото)
14:58, 16 марта 2017Мир
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Глава МВФ Кристин Лагард уже осудила этот "трусливый акт насилия".
Полиция после стрельбы в парижском офисе МВФ / REUTERS
В парижском офисе Международного валютного фонда взорвался конверт с бомбой. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает ВВС.
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Сотрудник МВФ, открывший конверт, получил травмы лица и рук. Персонал офиса был эвакуирован.
Как известно, ранее в среду в Берлине Министерство финансов Германии перехватило посылку с бомбой, отправленную министру финансов Вольфгангу Шойбле. Ответственность за тот инцидент взяла на себя крайняя левая греческая группировка.
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