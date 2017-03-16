В парижский офис МВФ отправили конверт с бомбой, есть раненый (фото)

14:58, 16 марта 2017
Мир
1577

Глава МВФ Кристин Лагард уже осудила этот "трусливый акт насилия".

Полиция после стрельбы в парижском офисе МВФ / REUTERS

В парижском офисе Международного валютного фонда взорвался конверт с бомбой. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает ВВС.

Читайте такжеГлавный приз World Press Photo получил снимок убийства российского посла в Турции

Сотрудник МВФ, открывший конверт, получил травмы лица и рук. Персонал офиса был эвакуирован.


Как известно, ранее в среду в Берлине Министерство финансов Германии перехватило посылку с бомбой, отправленную министру финансов Вольфгангу Шойбле. Ответственность за тот инцидент взяла на себя крайняя левая греческая группировка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв#МВФ#конверт