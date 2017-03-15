Neue Zürcher Zeitung: Как голландцы хотят остановить популизм - и пять других ответов

Об этом пишут Нина Бельц и Никлаус Нусплигер в статье "Как голландцы хотят остановить популизм - и пять других ответов", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

1. Что на кону на выборах среду?

С точки зрения Нидерландов, главный вопрос в том, кто будет управлять страной в будущем. Согласно опросам, коалиция между Народной партией за свободу и демократию (VVD) премьер-министра Марка Рютте и социал-демократами далека от того, чтобы получить большинство в Палате представителей, которую также называют "Вторая палата". У первого кандидата крупнейшей партии будут самые высокие шансы стать новым премьер-министром Нидерландов.

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То, что выборы в Нидерландах вызвали довольно большой международный интерес, в первую очередь, связано с правым популистом Гертом Вилдерсом. После голосования по "брекситу" и победы Дональда Трампа, возникает вопрос о том, продолжит ли правый популизм победное шествие и в континентальной Европе. В этом контексте выборы в Нидерландах также расценивают как прелюдию к президентским выборам во Франции и федеральным выборам в Германии.

2. Шансы Герта Вилдерса на победу сейчас лучше, чем когда-либо?

Нет. В отличие от других европейских стран, "Партия свободы" (PVV) Герта Вилдерса представлена в парламенте с момента ее создания перед выборами 2006 года; до этого партия Пима Фортёйна представляла правое популистское движение. С 2010 года PVV получила более 10 процентов мест. В опросах в последние недели Вилдерс шел плечом к плечу с правящей партией премьер-министра Марка Рютте; но за последние несколько лет его рейтинги в опросах обычно были лучше, чем реальные результаты выборов. Согласно нескольким новым опросам, партия Рютте в случае победы может рассчитывать на 24-28 мест; PVV Вилдерса – на втором месте с количеством от 19 до 23 мест, и за ними христианско-демократическая CDA. Практически невозможно, что Вилдерс будет в правительстве; все партии ранее исключили коалицию с PVV.

3. Повлияет ли спор с Турцией на результат выборов?

По словам Тима де Беера из института TNS Nipo в Амстердаме, последние данные показывают, что дипломатический спор между Гаагой и Анкарой помогает правым партиям. Особенно полезным он может быть для Народной партии за свободу и демократию (VVD) премьер-министра Рютте, но также и для христианских демократов. До сих пор неясно, сможет ли "турецкий эффект" помочь "Партии свободы" (PVV) Вилдерса, которая теряет поддержку в последних опросах. Жесткая реакция Гааги – отказ в разрешении на посадку для министра иностранных дел Турции и изгнание министра образования – также расценивается как маневр предвыборной кампании. Если бы премьер-министр Рютте занял менее четкую позицию, это, вероятно, было бы на руку Герту Вилдерсу, поскольку критика ислама и иммигрантов является основой его предвыборной программы.

4. Когда следует ожидать первых результатов?

Избирательные участки закрываются в 21.00 в среду. После этого, будут опубликованы данные экзит-полов, которые позволят получить первое представление о явке на выборах и распределении мест. В прошлом, подобные опросы общественного мнения в Нидерландах довольно точно отображали результаты выборов. Поздно вечером поступят результаты из избирательных округов, около полуночи можно ожидать результатов из крупных городов Роттердама и Амстердама. Рано утром должно появиться довольно четкое представление о результатах выборов.

5. Почему голландцы голосуют в середине недели?

Намерение голландских властей заключается в том, чтобы в день выборов проголосовать могло как можно большее количество избирателей. При этом, они учитывают, прежде всего, религиозные обычаи, согласно которым пятница, суббота и воскресенье не подходят для выборов. В пятницу после захода солнца и в субботу нельзя голосовать ортодоксальным евреям; в воскресенье – ортодоксальным протестантам. Понедельник не идеален, потому что в таком случае кампании придется прекратить за выходные. Среда победила вторник и четверг, потому что меньше всего перегружает систему школьного образования: в этот день все учащиеся начальной школы традиционно свободны во второй половине дня – а избирательные участки расположены, в основном, в школах.

6. Когда в Нидерландах будет новое правительство?

Соотношение политических сил в Нидерландах довольно нестабильное; для участия в этих выборах в избирательной комиссии зарегистрировались 28 партий. Поскольку порог не устанавливается, даже маленькие партии получают шанс завоевать одно из 150 мест в парламенте. В ночь на четверг будет видно, насколько фрагментированными будут результаты выборов.

Ожидается, что нынешняя коалиция правых либералов (Народная партия за свободу и демократию (VVD) и социал-демократов ("Партия труда" (PvdA) не состоится, потому что, прежде всего, PvdA прогнозируют большие потери. Если "Партия свободы" (PVV) Вилдерса, вопреки ожиданиям, станет самой сильной партией, переговоры, вероятно, затянутся, поскольку основные партии исключили коалицию с Вилдерсом. Но в любом случае, зондирование и дискуссии и без того могут занять несколько недель. Согласно опросам, сейчас 12 партий могут надеяться на 12 мандатов. И поскольку в идеальном случае в распоряжении правительства будет парламентское большинство, Нидерланды, скорее всего, сделают выбор в пользу многопартийной коалиции.