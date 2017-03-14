"Их там нет": в Минобороны РФ отрицают присутствие своего спецназа у границы с Ливией
12:53, 14 марта 2017Мир
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В Министерстве обороны России опровергают сообщения о присутствии российского спецназа в Египте близ границы Ливии.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что «никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани (Египет) нет», пишет Росбалт.
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Он посетовал, что «подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год».
Как сообщал УНИАН, по данным источников Reuters, Россия перебросила спецназовцев и военную технику на авиабазу в западном Египте недалеко от границы с Ливией
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