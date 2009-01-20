Западная пресса: Россия, как и хотела, испортила имидж Украине

Украинское руководство из-за газового кризиса окончательно потеряло "бонус доверия", который оно имело в Европе после "оранжевой революции", имидж России также испорчен.

Так, как передает "Немецкая волна", на страницах австрийской газеты "Der Standard" из Вены отмечается, что "повода для радости нет: проиграли все".

"Россия... снова разрушила имидж надежного партнера и поставщика энергоносителей. Украинское руководство окончательно потеряло бонус доверия, которое оно имело в Европе после "оранжевой революции". В ходе газового спора стало очевидно, какой внутриполитический хаос властвует в Украине. И Европейский союз позволил обоим участникам спора водить себя за нос, имея вид беззубого бумажного тигра", - пишет Der Standard.

А немецкая газета "Suddeutsche Zeitung" из Мюнхена пишет:

"Путин в Москве, Ющенко в Киеве – это была заочная дуэль и по сути (газовый) спор с самого начала был политическим. Но в то время как Путин теперь может заявить российскому народу, что он "выбил" из Украины переход на мировые цены на газ, украинский президент вынужден оправдываться. Сначала Ющенко отклонил конференцию в Москве и провел в своей стране альтернативный саммит, который не имел большого значения".

"Но теперь его соперница Юлия Тимошенко вернулась из Москвы с разрешением спора, который на Западе нанес Украине больше вреда, чем принес пользы. Ющенко не имеет больших шансов на победу на президентских выборах в следующем году. Из-за газового спора он их точно не смог увеличить", - добавляет это издание.

"Безусловно, в Брюсселе теперь возрастет и без того скептическое отношение к России... Но в отличие от Украины, Россия не стремится в ЕС", - подчеркивает Suddeutsche Zeitung.

В свою очередь, немецкая газета "Frankfurter Allgemeine" пишет:

"В реакции из Брюсселя на московское соглашение заметны сомнения. В этом споре Москва и Киев пытались представить друг друга абсолютным злом. От этого страдала репутация обеих стран. На Западе испорчен имидж России как надежного поставщика газа. Но и Украине сообщили, что Евросоюз не будет думать о новом расширении, пока некоторые нынешние члены ЕС мерзнут. По крайней мере, этого Москва и хотела".

Украинская правда