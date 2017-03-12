Международный скандал: в Нидерландах объяснили выпроваживание турецкого министра, Анкара угрожает "жестким" ответом

В Нидерландах объяснили, что выпроводили министра по делам семьи Фатму Бетуль Саян Каю за то, что ее визит угрожал общественной безопасности на фоне обострения голландско-турецких отношений.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на его странице в Facebook.

"Во время контактов с турецкими властями Нидерланды неоднократно давали понять, что не следует ставить под угрозу общественный порядок и безопасность в нашей стране. Встреча частного характера в турецком консульстве или посольстве стала невозможной из-за угрозы массовых беспорядков", - заявил Рютте.

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Рютте подчеркнул, что именно из соображений безопасности Нидерланды ранее не дали разрешения на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

В то же время премьер-министр Турции Бина Йылдырым раскритиковал действия Нидерландов, которые отказали министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя в возможности обратиться к демонстрантам в Роттердаме, а также блокировали ей вход в здание консульства, и заявил, что ответ Турции будет жестким, сообщает Anadolu.

"Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Соответствующие меры Анкары предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, который обладает дипломатической неприкосновенностью, недопустимы ", - цитирует агентство слова премьера.

Напомним, возле турецкого консульства в Роттердаме местная власть применила конную полицию и водометы, чтобы завершить акцию протеста нескольких сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Протестующие собрались возле консульства после того, как власти Нидерландов не позволили двум турецким министрам встретиться с согражданами, которые проживают в Роттердаме. В Нидерландах проживают около 400 тыс. выходцев из Турции.

Позже правоохранители не пустили министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя на территорию турецкого консульства. Издание сообщает, что министра остановили за 30 метров до дипмиссии. Чиновница была вынуждена в сопровождении полицейских покинуть Нидерланды после длительных переговоров с правоохранителями. Отмечается, что напряжение между Турцией и Нидерландами нарастает из-за запрета выступлений турецких чиновников в Роттердаме перед апрельским референдумом по конституционной реформе в Турции.