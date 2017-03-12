В результате столкновений жителей Батуми и полиции пострадали более 20 человек

Как сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, всего был госпитализирован 21 человек. Среди пострадавших - 11 полицейских. Часть из них пострадала от действия слезоточивого газа. Также в столкновениях был ранен депутат правящей партии «Грузинская мечта», передает РБК.

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Столкновения в Батуми были вызваны конфликтом между полицейскими и местными жителями. Сотрудники МВД выписали штрафы нескольким водителям, после чего, из-за возникшей потасовки, задержали шестерых человек. Действия полиции вызвали протест у горожан. Участники акции протеста перекрыли центральную улицу города и подожгли несколько машин, требуя отпустить задержанных. Всего против действий полиции выступили около тысячи человек.

Для разгона толпы сотрудники правоохранительных органов применили силу. Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ протестующие начали бросать в сотрудников правопорядка камни.