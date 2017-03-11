Египет планирует к лету запустить систему электронных виз

Как передает ТАСС со ссылкой на издание "Аль-Масри аль-Яум", правительство одобрило внедрение этого нового для страны проекта.

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"Система будет готова уже в мае, - объявил министр коммуникаций и информационных технологий АРЕ Ясер аль-Кади. - Она позволит значительно снять нагрузку с сил безопасности, а также облегчит получение права на въезд в страну самим туристам".

По его словам, "туристам достаточно заполнить в электронном виде форму для получения визы, а после одобрения властями копия права на въезд будет направлена им по электронной почте".

Сейчас въезжающие в Египет туристы покупают визу на границе, однако это всегда сопряжено с большими очередями и лишней нервотрепкой для приехавших отдохнуть иностранцев.